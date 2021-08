El paso de Kevin Quevedo por Alianza Lima fue bueno y destacable, en la temporada 2019, el futbolista fue el máximo goleador del equipo ‘intimo’. Hoy pertenece a Melgar, sin embargo, el jugador de 24 años desea volver a vestir la camiseta ‘blanquiazul’.

“Alianza es el equipo de mis amores. Es bonito jugar en el club. Me fue bien gracias a Dios. Por X razos y por terceras personas no pude continuar. No le cierro las puertas en volver al equipo de mis amores”, declaró el futbolista al programa ‘Las Voces del Fútbol’.

Posteriormente, Quevedo confirmó que esta temporada tuvo la posibilidad de volver a Alianza Lima: “Antes de llegar a Melgar, tuve propuesta de Alianza Lima y de Deportivo Municipal”.

