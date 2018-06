Julio Meléndez denuncia maltrato por organización que trae a Ronaldinho

El exdefensa de la selección peruana, Julio Meléndez denunció que fue maltratado por la organización que trae a Ronaldinho para el duelo de exhibición vistiendo los colores del Sport Boys.

"En este caso es la organización la que está mal. Está bien que traigan a Ronaldinho, creo que muchos peruanos también necesitan un homenaje, pero la verdad es que la organización deja mucho que desear", manifestó el 'Negro' al diario Expreso.

"Yo y varios ex compañeros que han estado en sport Boys, nos bajaron del micro pese a que ellos nos insistieron que subiéramos. Pero, así no es, desgraciadamente solo en el Perú, nos tratan así", acotó.

Pide respeto

En otro momento, Meléndez confesó que habría sido el propio Ronaldinho que mandó a que el mirabus en donde se transportaba fuera desalojado, causando la incomodidad del ex Boca Juniors.

"Nos dijeron que él no quería a nadie en el bus, que se baje. Me bajé indignado. Puede ser extraordinaria figura, pero siempre se debe a nosotros, porque lo estamos trayendo para hacerle un homenaje, porque en Brasil no se le rinde así", remarcó.

