El exfutbolista Julio César Uribe recordó un pasaje de su etapa como jugador, donde tuvo una buena oferta de Universitario de Deportes y la rechazó para ir a Sporting Cristal.

“La 'U' me ofrecía, por decir, 100 mil dólares y Cristal 60. Por lógica tendría que haber ido donde me ofrecen más. Sin embargo, yo soy del Sporting Cristal y soy agradecido. Me fui por un tema de gratitud”, dijo Julio César Uribe en GOLPERU.

Julio César Uribe: “Universitario me ofrecía más dinero, pero soy agradecido y me fui a Sporting Cristar | VIDEO: GOLPERU

Julio César Uribe hizo su debut en el fútbol profesional con Sporting Cristal en el año 1975 y su primera etapa con el cuadro rimense duró hasta 1982, cuando emigró a Italia.

Luego volvió para el año 1988, tras su paso por Colombia y México. Su última etapa con el cuadro celeste fue en 1991.

