Los futbolistas en muchas ocasiones tienen distinto reaccionar ante lo publicado por la prensa en cuanto a cosas que pasan en el campo de fútbol o tengan que ver directamente con ellos, pero cuando sienten que los comentarios van por otro lado, reaccionan.

En el programa ‘A Presión’. el exdelantero de Sporting Cristal, Julinho contó que en una ocasión golpeó a un periodista: “Hay uno que le metí un ‘combito’ de espaldas porque había hablado algo muy serio de mi mujer. Habló en una radio un tema muy serio, cuando ella estaba en la tribuna”.

“Me enteré y le mandé un ‘combito’”. Me dijo: “No me toques”. Le respondí: “Si sigues hablando de mi mujer y de mi vida, ahí es otra historia”, luego agregó: “Mientras que me critiquen como jugador está bien, pero que no se metan con mi familia”.

Durante su paso por el fútbol peruano, Julinho vistió la camiseta de Defensor Lima y luego la de Sporting Cristal, donde ganó varios títulos nacionales y siendo parte del plantel histórico que logró el subcampeonato en la Copa Libertadores 1997.

Debido a sus buenas actuaciones, Julinho fue convocado a la Selección Peruana por Juan Carlos Oblitas. Anotó dos goles, ambos a Venezuela, uno en Lima y el otro en condición de visitante.