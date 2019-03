Julinho: "Rechacé a Racing para quedarme en Sporting Cristal"

Julinho llegó en 1993 a Sporting Cristal y su vida cambió para siempre. El exdelantero se ganó a pulso a la hinchada rimense y se convirtió en un ídolo.

Uno de los partidos más recordados de Julinho con camiseta de Sporting Cristal fue ante Racing en la Copa Libertadores de 1997, a tal punto de que el conjunto argentino lo quiso, pero rechazó la oferta para quedarse en su amado equipo.

"Racing me lanzó una propuesta. Boca, Gremio y en Austria también me querían. Tenía 31 años, pero preferí quedarme en Cristal por amor a la celeste. Fue una de las mejores decisiones de mi vida", dijo Julinho a la web del Extremo Celeste.

Julinho jugó en Sporting Cristal hasta el 2003, cuando tomó la decisión de retirarse. El exdelantero señaló que fue muy difícil no poder entrar más al campo de juego.

"Después que me retiré, no fui al estadio por un año. Aún no lo aceptaba. Yo me quería meter a la cancha, tenía muchas ansias. Cristal es mi vida", expresó.

