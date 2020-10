Deportivo Llacuabamba no la pasa bien en el campeonato. El equipo se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones y los jugadores han denunciado también la falta de pago en los últimos meses.

Según ovación.pe, los futbolistas de Deportivo Llacuabamba están muy molestos con la directiva del club porque le deben dos meses de sueldo y aseguran que no les quieren pagar por los malos resultados obtenidos en el campeonato.

“Los jugadores del club Llacuabamba ya estamos cansados de las promesas incumplidas de parte de los directivos. Y es que había un compromiso de pago para el 15 de octubre por dos meses de sueldos que nos adeudan, sin embargo no nos quieren pagar porque argumentan que nos hemos tenidos buenos resultados”, comentó uno de los futbolistas del club.

"No solo dijeron que no no iban a pagar sino que también nos señalaron que quieren salirse del campeonato y que el club quede desafiliado. Realmente es increíble esta situación, pero ya no creemos en nada. Estamos cansados de esta situación”, añadió.

