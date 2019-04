Jugador de Sport Boys preocupado por situación: "No nos alcanza"

El arquero de Sport Boys, Christian Ortiz, aseguró que el equipo ha ido mejorando con el paso de los partidos, pero aún lo suficiente para tener buenos resultados, que lo alejen de la parte baja de la tabla.

"Es una situación difícil no poder ganar, no tener esa tranquilidad que necesitamos. Tenemos que seguir trabajando. Sabemos que tenemos que estar enfocados, está habiendo mejoras pero no nos alcanza", dijo Christian Ortiz.

El futbolista de Sport Boys habló también sobre su próximo partido frente a UTC y señaló que será difícil, pero irán a sacar puntos.

"Para nosotros todos los partidos van a ser complicados, tenemos que ir a Cajamarca y tratar de sacar los tres puntos, no regresarnos con las manos vacías", expresó.