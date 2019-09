Juegos Deportivos Escolares 2019: La 'Messi Peruana' que sueña ser como Alex Morgan | FOTOS

La jugadora peruana de 14 años viene de la región San Martín y ahora está destacando en los Juegos Deportivos Escolares. Elsa Tapulima es conocida como la Lionel Messi peruana por sus grandes cualidades en el fútbol y tiene el enorme sueño de ser como Alex Morgan, la futbolista estadounidense que salió campeón en Francia con la selección de Estados Unidos.

Elsa Tapulima juega fútbol desde los 6 años y llega desde la provincia de Huallaga en la región San Martín y asegura que nadie le enseñó a jugar y que todo es natural. Su entrenador Wegner Saavedra destaca su rapidez y efectividad y asegura que es su mejor jale

Cabe mencionar que Elsa participó en los Juegos Deportivos Escolares pero no representó a su colegio Héroes del Cenepa, sino al Manuel Sorza. "Hemos hecho un gran jale porque ella está en la ciudad de Juanjuí. Es distante de donde se ubica nuestro colegio, pero la hemos contactado para la etapa regional porque tiene grandes habilidades. Está con nosotros desde la sub-12. Entrenamos con las chicas y luego hacemos coordinaciones para que se sume”, explicó su DT.

"No sé por qué me gusta el fútbol. Me sale del corazón. Cuando juego siento que tengo que echarle muchas ganas y entender que en los partidos se gana y se pierde. Todas queremos siempre ganar, pero eso solo hace que tengamos pena cuando perdemos”, agregó Elsa Tapulima.

El mayor sueño de Elsa es llegar a la selección peruana y poder representar al país, sin embargo, primero quiere terminar de estudiar para concentrarse al 100% en el deporte. Su admiración por Alex Morgan viene de hace algún tiempo, Elsa asegura que le sigue por redes sociales y que incluso en sus ratos libres mira sus videos por Youtube.

