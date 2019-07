Juan Vargas: Tilsa Lozano habló sobre la millonaria deuda del ex Universitario de Deportes | VIDEO

Juan Manuel Vargas fue noticias hace unos días, luego de que se conociera que el ex Universitario de Deportes mantiene una millonaria deuda bancaria de más de dos millones de soles.

La expareja de Juan Manuel Vargas, Tilsa Lozano, tuvo algunas palabras sobre el problema del futbolista.

"Yo que puedo opinar sobre eso. Bueno sí (me enteré de la situación), como hasta hace poco he conducido un programa de farándula si me había llegado la noticia, pero no es mi roche", dijo en América Espectáculos.

"No tiene opinar. No hablo del tema", añadió la conductora de espectáculos, tras ser consultada sobre la situación de Juan Manuel Vargas.

Juan Vargas debe más de dos millones de soles al banco

Fuente: ATV / Magaly TV

