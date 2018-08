Juan Vargas quedó fuera del partido ante Sporting Cristal por lesión

Juan Manuel Vargas no estará en el partido frente a Sporting Cristal. El futbolista de Universitario de Deportes no pudo recuperarse de la lesión que lo aquejaba y el técnico Nicolás Córdova prefirió no arriesgarlo.

Otro de los jugadores de Universitario de Deportes que no estará frente a los celestes será Javier Núñez, quien tampoco se encuentra físicamente apto para jugar el partido.

Universitario de Deportes enfrenta a Sporting Cristal este sábado desde las 8 de la noche en el Estadio Nacional de Lima. El partido será transmitido por GOLPERÚ.

Estos son los convocados de Universitario de Deportes