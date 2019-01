Juan Reynoso confesó que pudo dirigir a Alianza Lima en el 2017

No descarta volver. El actual asistente técnico del Puebla de México, Juan Reynoso, reapareció en un medio peruano y confesó de todo, uno de los temas más pedidos fue el cambio de equipo entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, tal y como se vio en el mercado de pases con Alejandro Hohberg.

Reynoso indicó que hace dos años, en el 2017, tuvo reuniones con los directivos de Alianza para dirigir en conjunto 'grone' en la temporada, en donde finalmente las conversaciones no llegaron a más y en La Victoria optaron por Pablo Bengoechea y lo demás ya es historia conocida, el campeonato luego de 10 años.

"En 2017 me reuní con los dirigentes de Alianza, pero le di mi palabra a Melgar. Como jugador dije que no regresaba a Alianza, como técnico no cierro las puertas. Conozco como piensan. Como gusto personal, me gustaría", declaró a GOLPERÚ.

Asimismo, recordó su paso por Ate y el año en que sale campeón como jugador y luego como técnico, nada más y nada menos que ante Alianza Lima. "Hubo acercamientos para volver a Universitario. Es un paso natural que en algún momento se podrá dar. Tengo la suerte de haber sido campeón como jugador y técnico con pocos años en el club", agregó.

Finalmente, indicó que en Universitario no cuentan con los segundos lugares. "Para la hinchada si no eres campeón no te terminan valorando. Más aún cuando en las finales juegas con Alianza. Si la pierdes no te perdonan".

