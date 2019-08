Juan Reynoso no descarta dirigir a Alianza Lima y revela que tuvo acercamiento con blanquiazules

Juan Reynoso aseguró que no descarta dirigir en algún momento a Alianza Lima y reveló que tuvo un acercamiento con el gerente deportivo del club, Gustavo Zevallos, para la posibilidad de entrenar al cuadro blanquiazul.

"No descarto entrenar a Alianza Lima. Como jugador descarté volver, pero creo que he sido claro al respecto. Una vez, incluso, hubo un acercamiento con Gustavo Zevallos y no me desagradó. Sin embargo, hay que ver la coyuntura y el momento. Sería un lindo reto porque ahí nací futbolísticamente, crecí y me consolidé como jugador", dijo Juan Reynoso en RPP.

El 'Cabezón' fue presentado hace unos días como técnico del Puebla de México y confesó que tuvo más ofertas de otros clubes aztecas.

"Anteriormente recibí ofertas de clubes mexicanos, pero estas se daban en octubre o noviembre y por eso no acepté. Ahora, al ser más temprano y teniendo en cuenta que Garcilaso me dio la posibilidad de salir, terminé aceptando. Ya había pasado por situaciones similares previamente, pero provenían de clubes que no conocía y peleando el descenso", expresó.

