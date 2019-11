Juan Pablo Varsky, periodista de DirecTV Sports, estuvo presente en el estadio Monumental para la gran final de la Copa Libertadores 2019 entre Flamengo y River Plate. El argentino realizó una dura crítica sobre algunas problemáticas que encontró en el recinto de Ate.

“Es un estadio grande con poco confort, los baños complicados, las vías de acceso es una sola con lo cual salimos del hotel a las 12 y llegamos 2:42, a punto de cantar Fito Páez, nos bajamos del auto y fuimos caminando 2 kilómetros, llegué todo transpirado pero hasta eso fue divertido. El tema es que hay solo una vía de acceso con tres carriles y habían dejado uno para autoridades oficiales, policía. En un momento se me ocurrió que sacáramos un cono para ingresar a ese carril y al frente había una policía peruana que me reconoció y me dijo ‘yo no vi nada’”, contó Juan Pablo Varsky sobre su experiencia en Lima.

Además, analizó el rendimiento de River Plate en esta gran final de Copa Libertadores 2019 y afirmó que el ingreso de Paulo Díaz por Milton Casco era similar al de Franco por Abondanzieri en el Argentina-Alemania del Mundial 2006, porque el chileno no cumple funciones de lateral.

River Plate se quedó a tan solo 3 minutos de haberse llevado su segunda final consecutiva de Copa Libertadores, pero en frente tuvo a un equipo de Flamengo que cuenta con Gabigol, el gran goleador del torneo con 9 anotaciones, quien fue el verdugo de los ‘Millonarios’ tras marcar el doblete.

