Juan José Oré: "Lo que hablan Daniel Ahmed y los dirigentes son puras mentiras"

El técnico de menores Juan José Oré disparó contra Daniel Ahmed y los dirigentes por su salida de la Federación Peruana de Fútbol. El entrenador explicó que el proyecto de la FPF para la formación de futbolistas es una 'mentira'.

"Todo lo que hablan Daniel Ahmed y los dirigentes son puras mentiras. Nos están engañando, improvisan a tantos chicos y los resultados saltan a la vista: ¡fuera de toda competencia! No hay roce internacional. La selección mayor, obviamente, es una isla a todo esto", dijo Juan José Oré en una entrevista con el diario Líbero.

El entrenador aseguró que la gente que trabaja alrededor de Ricardo Gareca no está capacitada. "Detrás de él (Gareca) hay personas incompetentes, que no saben del tema pero que figuran en los cargos por ser extranjeros o amigos de los dirigentes", señaló.

Juan José Oré explicó también cómo fue su salida de la FPF. "Cuando no me renovaron luego de trabajar 17 años en la FPF y logrando resultados. Quisieron reducirme el sueldo a más de la mitad y Ahmed nunca me dio la cara. Yo era su piedra en el zapato. A mí todos me saludaban. A él no", aseguró.

Finalmente, el técnico disparó contra Juan Carlos Oblitas. "Me decepcionó. Como gerente deportivo sabe todo lo que ocurre en la FPF pero tampoco me dio la cara. Yo no quería que me apoye sino que evaluara mi trabajo. Y es lamentable porque cuando fue técnico hablaba del apoyo a los menores y de un trabajo a realizar. Hay algo más detrás de mi salida. No quiero pensar mal".

LEE ADEMÁS:

Christofer Gonzales: "No llegué a Alianza porque Sport Rosario me ofreció mejor contrato" [VIDEO]

Alianza Lima | Desde Francia revelan por qué Kevin Quevedo no llegará a Nantes de Cristian Benavente | FOTO