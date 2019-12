Lo prefiere con menos equipos. El inicio de la Liga 1 - 2020 está pactado para el 31 de enero, dicho campeonato contará con la participación de 20 equipos luego de que Carlos Stein, Atlético Grau, Deportivo Llacuabamba y Cienciano suban a Primera División.

Desde el ente organizado (FPF), habló el director deportivo Juan Carlos Oblitas y señaló que lo más sensato es tener un máximo de 14 equipos en la Primera División. “No debemos tener ni 18 ni 20 equipos en Primera. Eso lo dije desde la época de Edwin Oviedo. Acá no hay un número máximo, pero lo más sensato es que el torneo de Primera tenga un máximo de 14 equipos”, señaló el 'Ciego’ para 'El Comercio’.

Asimismo, el extécnico de la selección peruana agregó que no hay infraestructura ni jugadores para jugar con 20 equipos: “Lo que falta, además, es categorizar el fútbol. Que no solo haya Segunda, sino Tercera y Ligas. Pero yo no soy director de competencias”, sostuvo.

Finalmente, Oblitas se refirió al campeón de la Liga 1 -2019 y felicitó a Javier Arce y Roberto Mosquera por el campeonato realizado a los largo del año que llevaron al ‘Poderoso del Sur’ a levantar la Copa. “Ambos hicieron un buen trabajo y fue meritorio todo lo que hicieron”, culminó.

