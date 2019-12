El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, habló sobre lo que será la Liga 1 en el 2020, en la que se jugará el torneo con 20 equipos.

“Me parecía una barbaridad que haya 18 equipos y ahora habrá 20. No estamos preparados para esa cantidad”, dijo Juan Carlos Oblitas en Fútbol Como Cancha de RPP.

Juan Carlos Oblitas aseguró que sostendrá un reunión con el gerente de la Liga 1, Víctor Villavicencio, para conocer detalles sobre el torneo y dar su opinión al respecto.

“Hasta donde sé, este año descienden cuatro equipos. Aún no me he reunido con Víctor Villavicencio”, comentó.

