Claro y directo. Kevin Quevedo sigue en ojo de la tormenta luego de que Nolberto Solano lo dejara fuera de la lista de convocados a la selección peruana Sub 23 para el Preolímpico de Colombia por un acto de indisciplina.

Para ello, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, se refirió al respecto y señaló en una entrevista a ATV+: “Son inconductas que no se van a soportar. Nosotros apoyamos total y radicalmente la decisión de Nolberto Solano y su cuerpo técnico”, indicó.

Asimismo, el ‘Ciego’ indicó que si en la selección mayor no aceptan ese tipo de situaciones, no lo iban a tolerar en la Sub 23. “Me apena porque es un jugador en el que todos creemos. Con sus condiciones puede ser figura”, señaló.

Finalmente, Oblitas recordó que Kevin Quevedo ha tenido situaciones parecidas en Alianza Lima: "Ojalá que por su bien se dé cuenta de que en el fútbol no solo importa el potencial, sino también otras cosas”, culminó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR