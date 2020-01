José Manzaneda dejó Alianza Lima y fichó por la Universidad César Vallejo para este 2020. El habilidoso futbolista habló sobre su temporada en el cuadro blanquiazul.

"Alianza Lima me dejó recuerdos muy bonitos, el inicio del campeonato en lo personal fue muy bueno. La pretemporada que hicimos junto al profesor Miguel (Russo) también, hizo que lográramos competir a un nivel internacional. Pese a que no logramos los resultados, creo que el año pasado Alianza a nivel internacional compitió y ojalá este año le vaya muy bien al equipo, de todo corazón espero que sea así", dijo en RPP.

José Manzaneda explicó que en la última parte del año ya estaba completamente recuperado de su lesión y pudo haber tenido más minutos.

"Si bien tuve una lesión, en el segundo semestre me sentí nuevamente recuperado para aportar a Alianza y más aún en las finales. En las finales yo ya estaba recuperado y tengo una espina clavada porque no pude estar, viajaba o salía en lista, pero al final no quedaba en la lista definitiva de los que iban a estar con el equipo. Siento que pude tener más oportunidades para ayudar al equipo", comentó.

El futbolista también habló sobre el estilo de juego de Alianza Lima. “Siento que la picardía y el ‘chocolate’ es un tema que Alianza lo tiene innato. El hincha tiene que saber que Alianza lo tiene por historia, entonces, si quieren ver al club mejor tienen que seguir su historia, tienen que saber que los jugadores que tenían jugadores de mucha calidad. Ahora también han fichado bien. Yo creo que deben fijarme bien en eso”, explicó.

