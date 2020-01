José Manzaneda arrancó siendo titular en Alianza Lima con Miguel Ángel Russo, pero con el correr del tiempo fue perdiendo espacio cuando el club era dirigido por Pablo Bengoechea. Ahora, el atacante disputará la temporada 2020 con César Vallejo y habló sobre su paso por el cuadro blanquiazul.

“Alianza Lima me dejó recuerdos muy bonitos, el inicio del campeonato fue muy bueno. Ojalá este año le vaya muy al equipo, de todo corazón espero que sea así. En el segundo semestre me sentí recuperado como para aportar a Alianza, más aún en las finales. Tengo una espina clavada porque no pude estar. Viajaba y salía en lista, pero al final no se daba", expresó José Manzaneda para ‘Fútbol Como Cancha’. Además, lamentó no haber tenido más minutos luego de la lesión sufrida.

De otro lado, Manzaneda habló sobre el juego de Alianza Lima: “Siento que la picardía y el ‘chocolate’ es algo innato en Alianza Lima. El hincha tiene que saber que lo tiene por historia y si quiere ver al club mejor tiene que saber que sus jugadores tienen mucha calidad, deben fijarse en eso”, añadió el atacante.

Finalmente, José Manzaneda habló sobre lo que espera de César Vallejo de cara al inicio de la Liga 1 2020: “Vallejo es un equipo que va a apretar en todo momento, le gusta la posesión de balón y salir jugando”, sentenció.

