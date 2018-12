'Puma' Carranza: "La 'U' se está acostumbrando a no pelear nada"

Este año ha sido uno de los más difíciles para Universitario de Deportes y si bien el cuadro crema logró alejarse de la temida zona de descenso, el 'sinsabor' de no haber podido ni siquiera obtener un cupo a la Copa Sudamericana ha sido el motivo de crítica por parte de hinchas y conocedores, quienes no están muy de acuerdo con la gestión del técnico, Nicolás Córdova. Tal es el caso del ex futbolista, José Luis Carranza, quien fue contundente al referirse a la 'U' durante la conferencia de presentación del partido por los 30 años de la Trinchera Norte.

"Gracias a los hinchas no hemos bajado y nunca vamos a bajar porque tenemos los suficientes hombres. La verdad cada día que pasa en el club es lamentable. Si cada hincha no se da cita para apoyar vamos a estar peores, peleando el 8° lugar el otro año. Nos estamos acostumbrando a no luchar nada", señaló el 'Puma'.

Una de las frases que más llamó la atención durante sus declaraciones fue "Burros es como los tratan a ellos, a chicos que recién empiezan", pues -al parecer- haría referencia al DT Nicolás Córdova con quien se comenta no mantendría una buena relación.

Cabe mencionar que el partido por el 'Día del Hincha Crema' se llevará a cabo -en su nueva fecha- el jueves 13 de diciembre y contará con la presencia de ex jugadores cremas como Óscar Ibáñez, José Luis Carranza, Jorge Amado Nunes, Mauro Cantoro, Luis Guadalupe, Roberto Martínez, Rainer Torres.

