José Luis 'Puma' Carranza fue intervenido quirurgicamente

José Luis Carranza fue internado en una clínica local durante la madrugada y permaneció en cuidados intensivos. El 'Puma' hoy será sometido a una operación a la vesícula que durará aproximadamente tres horas. El ex capitán de Universitario de Deportes presentó dolores durante la tarde y noche del lunes, generando preocupación entre sus familiares, quienes decidieron llevarlo al centro médico.

A pesar de no haber una pronunciación oficial por parte de José Luis Carranza, se sabe que la operación fue programada para las 10:00 a.m. y quedaba a la espera de la pronta recuperación del ex futbolista de Universitario de Deportes. La clínica tampoco se ha pronunciado sobre el estado de salud del ex defensa crema y los hinchas continúan a la espera de buenas noticias.

Con 54 años, José Luis Carranza es ídolo de Universitario de Deportes por toda su vida dedicada al conjunto crema. Además, asumió de manera interina al primer equipo tras la salida de Roberto Chale en el 2017, antes de la llegada de Pedro Troglio la temporada pasada.

