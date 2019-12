El árbitro Michael Espinoza en el partido de Alianza Lima ante Binacional ha sido el detonante para que el equipo de el equipo de La Victoria envíe una carta solicitando la anulación del encuentro en Juliaca, apelando al artículo 98 de la Liga 1. Jose Luis Noriega, ex presidente de la Comisión de Justicia de la FPF (CJ-FPF), explicó para EL BOCON cómo se debería tratar esa solicitud y si debería o no proceder.

¿Cómo se debería tratar la denuncia de Alianza Lima?

Es un tema administrativo. La Comisión de Justicia solo es competente para ver temas disciplinarios dentro de la cancha y un error administrativo de la CONAR no lo es. Ya verán ellos a quiénes sancionan o si la FPF sanciona a la CONAR. Además, es un error consentido porque el partido se jugó. Sino se hubiese suspendido desde el inicio.

¿Qué va a ocurrir ahora?

Es un problema de la CONAR, no hay nada que discutir. Alianza tiene que aceptar la derrota y jugar. Pues, además, se equivocan en la forma. Los reclamos se hacen dentro de las 24 horas. Ellos lo llaman nulidad para intentar saltarse el tiempo, pero en realidad es un reclamo. Y este reclamo no está dentro de los términos.

¿Y en el caso que se apruebe la solicitud de Alianza?

Binacional debería apelar a la segunda instancia e incluso podría quejarse al Tribunal de Arbitraje Deportivo, porque la Comisión de Justicia estaría metiéndose en temas que no le competen. Ya el TAS los castigaría con rigor.

¿Cuánto debería durar todo este proceso?

La Comisión de Justicia debería declararlo improcedente ya. Sin embargo, somos conscientes de las demoras que hay en la Comisión. La justicia deportiva tiene que ir a la expectativa del hincha y no tiene porqué estar alargando las cosas. Tiene que ir rápido y si les falta gente, pues que contraten más.

¿Las declaraciones de Bengoechea podrían ser sancionadas por la CJ?

Esos temas debería de hacerlo la Comisión de Ética, pero acá no hay una. Estaría encargada de los temas disciplinarios que ocurren fuera de la cancha. Lo que debería de hacer la FPF es crear una y poner a un equipo de profesionales adecuado. Con ello, podrían hasta corregir la disciplina de los futbolistas fuera del estadio. Son tan duros con la formalidad.

¿Qué sanción tendría?

Las declaraciones del señor Bengoechea están dando a entender una difamación encubierta poniendo en duda la honestidad del presidente y el honor de la FPF. Como no hay Comisión de Ética, le corresponde a la CJ, pero en mi caso no lo recomendaría, porque sería echar más leña al fuego. Lo que él ha hecho es agitar el ambiente y si hay violencia el domingo, no va a ser ajeno, porque la está promoviendo. Un DT debe llamar al orden. Se le puede impedir ingresar a la cancha un buen par de semanas y esta sanción podría ser de oficio.

