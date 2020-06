Luego de que José Luis Chilavert pidiera a los clubes peruanos a que no firmen un documento de la FPF respecto a los derechos de marketing y sponsors, Roberto Martínez afirmó que el siempre polémico exportero “ha sido buscado para atacar a la FPF”. Esta vez, el paraguayo no se guardó nada y le respondió al exjugador de Universitario.

Las primeras palabras de Chilavert contra la FPF

Hace algunos días surgió una polémica en torno a la FPF, pues solicitaban a los clubes firmar unos documentos donde pedían manejar ciertos ingresos por sponsors y marketing. Por ello, Chilavert utilizó sus redes y dejó un mensaje: “Sres Pdtes de Clubes de Peru No firmen este documento que impone el bandido del Pdte Lozano, si firman pierden el total control de sus clubes y van a ser esclavos del Pdte de la Federación Lozano que es un payaso de Domínguez en la Conmebol. Únanse y sin temor”, escribió el exportero de la selección de Paraguay.

Roberto Martínez y sus palabras contra José Luis Chilavert

El exjugador de Universitario aseguró al medio Líbero de que Chilavert “ha sido buscado para atacar a la Federación” y que “Así le pregunten por Agustín Lozano, por Maradona o Messi, va a tener el mismo concepto de los tres, así sea una persona intachable”, indicó.

Chilavert y su respuesta a Roberto Martínez

En conversación con Radio Capital, José Luis Chilavert no se guardó nada y le respondió a Roberto Martínez. “La verdad que no lo registro (a Martínez). Quiere decir que no ha hecho nada en el mundo el fútbol. No lo registro, pero fundamentalmente si analiza, y gracias a Dios mira las declaraciones mías, siempre fui un defensor acérrimo de Lionel Messi, que para mí es el mejor jugador de la historia”, indicó.

“Recuérdeme el nombre de este personaje (Roberto Martínez) que ha hablado. No lo registró. ¿Ganó algo en el mundo del futbol? No lo registro en mi mente ni en mi computadora, pero bueno ustedes saben, perfectamente, que estos personajes tanto Lozano como Domínguez tienen a muchos bufones felpudos que suelen hablar. Si ya ha hablado tiene que saber separar bien las cosas. Yo soy el único jugador de Sudamérica que me enfrento al sistema de la Conmebol, cosa que él no tiene, seguramente, ni las pelotas porque seguramente recibirá alguna ayuda de parte de Lozano, por eso sale a defenderlo. Pero, Lozano, ya todo el mundo lo conoce en Perú, que realmente es una persona nefasta que está matando el fútbol peruano”, finalizó Chilavert sobre el tema.