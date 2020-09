Universitario atraviesa un buen momento en la el Torneo Apertura, mantiene una ventaja de siete puntos sobre su más cercano seguidor y se afianza en la Liga 1 fecha tras fecha. José Carvallo, arquero y capitán de los cremas, analiza el presente del equipo y a pesar de ser el equipo más regular del campeonato asegura que se toman las cosas con calma.

“Vamos bien, pero falta mucho torneo todavía. No podemos pensar que con esos puntos ya está. Tenemos una final durísima contra Ayacucho. Llacuabamba nos complicó, pero supimos sacar los tres puntos”, declaró José Carvallo a Alexandra Horler en ‘Ale en Depor’.

El ‘1’ de Universitario reconoció que tener un plantel más amplio que el del año pasado es uno de sus puntos a favor para mantenerse como líderes del Torneo Apertura. “Tenemos un poco más de recambio. Los jugadores de experiencia podrían ser de recambio. Tenemos a Alexander Succar, Rafael Guarderas, Luis Urruti (que lo acaban de operar), pero viéndolo bien tenemos un poco más de oportunidades, pero esperamos que se recuperen lo más rápido posible porque con la seguidilla de partidos vamos a necesitar de todos”.

De Goyo a Comizzo

Universitario inició la temporada con Gregorio Pérez al mando del primer equipo, pero debió dejar el club por la pandemia (considerado como población vulnerable) y su lugar lo tomó Ángel Comizzo, un conocido del club. Carvallo comentó cómo afectó o benefició este cambio al plantel. “Con Gregorio el juego era más vertical y con Ángel es más ofensivo. Nos adaptamos a las dos ideas y tenemos jugadores que pueden ir al ataque. Es normal que nos sintamos más cómodos con alguna fórmula, ambas son geniales pero hoy en día Ángel es esl técnico”, explicó el golero.

En temporadas pasadas, Universitario adoleció de un ‘9’ y la falta de gol le pasó la factura al final del Descentralizado. Sin embargo, esta temporada Jonathan Dos Santos llegó al cuadro de Ate y hoy es el goleador de la liga 1. “Tenemos a Jonathan (Dos Santos) y a Alex (Succar) que han potenciado el equipo, eso es bueno para cualquier plantel. Muy contentos por el rendimiento de Dos Santos”, reconoció José Carvallo.

Muralla crema

Esta versión de Universitario no solo se caracteriza por la potencia y goles de Jonathan Dos Santos, otro de los factores relevantes para ser líderes en solitario del Torneo Apertura es la solidez defensiva y José Carvallo revela el secreto para ser uno de los equipos menos batidos. “Tener una conexión con la defensa es fundamental. Este año tuvimos la salida de Christian Ramos y Jersson Vásquez, jugadores de mucha jerarquía, pero a la vez llegaron otros que se integraron muy bien al equipo como Federico Alonso, Nelinho Quina que tiene una función importantísima”.

Acto seguido agregó: “Federico entró muy bien y se adaptó rápido al equipo, a pesar que al inicio del Apertura nos hicieron goles. Está Bryan Morales y otros chicos que vienen sumando. En el tema defensivo estamos creciendo y mejorando. La conexión es buena y estoy tranquilo por ello”.

El primer equipo de Universitario no puede regresar a Campo Mar porque el desacuerdo entre ambas administraciones a menos de 15 días para el retorno de la Liga 1. (Foto: El Comercio)

Por la estrella 27

José Carvallo fue consultado sobre sus metas a corto plazo y el ‘1’ de Universitario no dudó en señalar que su objetivo principal es obtener la estrella 27 con el club de sus amores. “Definitivamente he tenido la bendición de salir campeón con la U y quiero volver a serlo. Además, la fortuna de clasificar con la selección peruana a un Mundial e ir. El objetivo más cercano es campeonar con la U y volver a clasificar a un Mundial”.

De regreso a la Blanquirroja

Tras varias convocatorias ausente, José Carvallo volvió a ser llamado por Ricardo Gareca para la pretemporada de la selección peruana de cara al inicio de la Eliminatoria Qatar 2022. Sobre la competencia en el arco blanquirrojo con Pedro Gallese y Carlos Cáceda, el crema no dudó en elogiar a sus compañeros. “Para mí Pedro Gallese es un jugador que se ha ganado bien la titularidad, viene haciendo las cosas bien desde hace años. Es hoy por hoy uno de los arqueros o el arquero que tiene ese plus para estar en el extranjero. Uno siempre tiene que estar preparado para lo que le toque, yo soy bien respetuoso en ese punto. Esta Pedro, Carlos Cáceda y Patricio Álvarez, que le tocó en su momento. Uno siempre quiere estar en la selección, me siento capacitado para ello. La idea es siempre que te toque bien preparado y yo me siento bien si es que me toque tapar”.

Carlos Cáceda y José Carvallo no tapan por la selección peruana desde 2018. (Foto: Violeta Ayasta)