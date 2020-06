Jorge ‘Loverita’ Ramírez ha hecho una revelación de su paso por Bolognesi en la época en la que el club tacneño era dirigido por Jorge Sampaoli y cuando el asistente del ‘Hombrecito’ era Sebastián Beccacece.

En conversación con Depor, Loverita Ramírez fue consultado sobre si casi se va a las manos con Jorge Sampaoli y respondió: “No fue tanto que nos fuimos a las ‘piñas’ como dicen los argentinos (risas). Habíamos ganado 4-0, meto dos goles, y el lunes me citó a su casa para analizar videos, que los preparaba su asistente Sebastián Beccacece”, indicó.

“Cuando me pasa los videos solo me resalta lo malo, y me dice que jugué pésimo, pese a que me habían elegido el jugador de la fecha. Yo me le fui encima y Beccacece se me puso en frente. Me exalté porque no me motivó, solo me decía cosas malas”, añadió.

Ademas, contó que su relación con Jorge Sampaoli era “una relación de jugador y técnico. Ahí estaba chibolo, no tenía mucha experiencia dirigiendo. Yo era referente en el equipo, quizá pensaba que lo quería ‘voltear’”, sentenció el exjugador de Alianza Lima.

