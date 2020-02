Sport Huancayo logró meterse a la segunda fase de la Copa Sudamericana, luego de dejar en el camino a Argentinos Juniors. El portero Joel Pinto habló sobre la clasificación del equipo nacional.

“Fue clave el empate que tuvimos en Argentina, con el gol de visita que logramos allá. Quisimos redondear el resultado ganando aquí, pero no se pudo. Igual, mantener el resultado en casa nos dio la clasificación”, dijo Joel Pinto en Deporcast.

“Sabemos que no es normal que un equipo peruano elimine a un argentino, pero hoy en día se piensa distinto. Nosotros teníamos la mentalidad de que contamos las condiciones y la capacidad de poder pasar, sabiendo la jerarquía que tiene le plantel de Argentinos Juniors. Nos metimos en la cabeza de que teníamos que jugar el partido y que a la hora de enfrentarnos nos diferenciaba la camiseta, que éramos once contra once y que solo dependía de nosotros hacer un buen partido, así sea allá”, añadió.

Joel Pinto señaló que sabían que iba a ser difícil, pero lograron sacar adelante la llave. “Nadie se lo esperaba y seguro muchos pensaban que nos iban a golear, pero creo que hasta ellos se sorprendieron del funcionamiento del equipo en Argentina, lo que nos permitió empatar y cerrar la clasificación aquí”, agregó.

“El hecho de haber eliminado a un grande, no quiere decir que vamos a eliminar a cualquiera y a todos. Se logró el objetivo, porque hicimos un gran trabajo, pero no queda allí, hay que seguir mejorando, hay que corregir errores y seguir aprendiendo”, finalizó.