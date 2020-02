Confía en su gente. Joazhiño Arroé realizó una publicación a través de su cuenta de Instagram luego de que Alianza Lima perdiera por 2-0 en su visita a Ayacucho FC en la cuarta fecha de la Liga 1 2020, siendo su segunda derrota en lo que va del campeonato.

“Que no me cabe duda que vamos a salir del mal momento. Cuando un grande cae, su gente lo levanta. Vamos Alianza”, publicó Joazhiño Arroé en una de sus historias a través de su cuenta de Instagram. El jugador blanquiazul no fue titular ante Ayacucho FC, pues ingresó a los 71 minutos y finalmente su equipo caería por 2 a 0 en el Ciudad de Cumaná.

Alianza Lima cayó en su visita a Ayacucho FC. Leandro Sosa y Carlos Olascuaga marcaron los goles del partido, resultado que mantiene a los blanquiazules entre las últimas posiciones del Torneo Apertura 2020.

En la siguiente fecha, Alianza Lima recibirá el viernes 28 de febrero a Deportivo Municipal en Matute. El cuadro blanquiazul espera salir de las últimas posiciones de la Liga 1 2020 Torneo Apertura, pues en la cuatro primeras fechas solo ha podido sumar cuatro puntos y se ubica en la décimo cuarta ubicación.

