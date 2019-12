No se aguantó. Alianza Lima venció 2-0 a Binacional este domingo en Matute, sin embargo, no le alcanzó para obtener el título de la Liga 1 este 2019 y quedó como subcampeón del campeonato nacional.

Como era de esperarse, los hinchas de Unviersitario de Deportes ‘festejaron’ la caída de Alianza Lima e incluso algunos de ellos publicaron algunos mensajes en sus cuentas de Twitter. Uno de ellos fue el periodista Renato Cisneros, quién preguntó cuánto había quedado el partido.

“¿Cómo quedó el partido? No lo vi”, escribió el escritor, sin embargo, no esperó tener la respuesta de Joazhiño Arroé en redes sociales. “4 - 3 a favor de Binacional, tú y cuantos más no lo vieron? O lo vieron por tv o lo escucharon por la radio? Ta jod*** no? Hace rato que no puedes ir a un estadio a ver una FINAL”, escribió el jugador.

La respuesta del jugador tuvo el respaldo de los hinchas de Alianza Lima en redes sociales. Asimismo, las críticas de los demás usuarios de Twitter. Joazhiño Arroé tiene contrató con el cuadro ‘blanquiazul’ hasta el 31 de diciembre de 2020.

