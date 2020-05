Jhoel Herrera es uno de los jugadores peruanos que pudo jugar en Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, además de ser convocado a la selección peruana. El defensor hoy en Unión Huaral, expresó su deseo de retirarse con camiseta crema, aunque sabe que no depende de él.

“Seguro que me gustaría retirarme ahí porque soy hincha, pero no creo que la 'U' me deje. Yo pienso que hay jugadores que sí merecían eso, por ejemplo, el Cuto Guadalupe y muchos otros. Pero así se da. No siempre las cosas pasan como uno quiere”, declaró defensor que el 2019 defendió la camiseta de Real Garcilaso, hoy llamado Cusco FC.

Jhoel Herrera jugó en Alianza Lima la temporada 2008.

Debido a sus 39 años y su presente en Unión Huaral, Jhoel Herrera sabe que es muy posible que su retiro se de en la Segunda División: "Hoy tengo las puertas abiertas del Unión Huaral, que yo le tengo mucho cariño desde la participación que tuve con ellos en el año 2004. Ahí fue que mi carrera explotó con el presidente Arturo Sánchez, a quien considero mi padre futbolístico. Es muy probable que acabe mi carrera ahí”, agregó.

Jhoel Herrera disputó 6 partidos con la selección peruana en las eliminatorias Brasil 2014. Fue titular en 5 partidos ante Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia. Su primera convocatoria fue el 2007, cuando el entrenador era Julio César Uribe.

