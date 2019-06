Jhoel Hererra dio ejemplar respuesta en Twitter a usuario que le pidió que no hable de política | FOTO

Da el ejemplo. Jhoel Herrera nunca pasa desapercibido en las redes sociales, pues en su cuenta de Twitter siempre para pendiente de los problemas que ocurren en el país. Esta vez, el actual jugador de Real Garcilaso, se refirió a los constantes problemas que realiza el Congreso de la República y disparó contra ellos.

"A sus seguidores les digo: ¿Hasta cuándo van a ser cómplices de esta enfermedad llamada Fujiaprismo? La historia no va a mentir en su momento, hacen lo que se les da la gana con el país, nos quieren destruir. El Perú no les importa. Basta ya", escribió el jugador en su cuenta oficial de Twitter.

LEE ADEMÁS: Selección peruana: periodista de Fox Sports y el blooper en vivo tras no reconocer al papá de Christian Cueva | VIDEO

LEE ADEMÁS: Luis Advíncula tras golpe ante Costa Rica: "Ni loco me pierdo la Copa América 2019" | FOTO

Sin embargo, uno de sus seguidores le respondió que el deporte y la política no se mezclan a lo que el exjugador de la selección peruana respondió: "El deporte es mi trabajo con lo que le doy de comer a mis hijos, podríamos decir entonces que el albañil no se mezcla con política, el heladero no se mezcla con política, el arroz chaufa no se mezcla con política, soy un ciudadano como cualquier otro que paga impuestos. Fin", culminó.

Cabe mencionar que este fin de semana, el Real Garcilaso de Jhoel Herrera recibirá a Universitario en la ciudad del Cusco por la última fecha del Torneo Apertura, además, la vida le sonríe ya que su hermana se convirtió en la primera mujer jugadora de fútbol profesional en fichar por un club del extranjero, Millonario de Colombia.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS

Mayer Candelo: "Me preparo para volver a la Universitario como técnico, si el destino lo quiere"

Un nuevo 'potrillo': defensa de la Selección Peruana Sub 17 firmó contrato con Alianza Lima