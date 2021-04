Jesús Barco, exjugador de Universitario que actualmente está en Carlos A. Mannucci, quien es pareja de Melissa Klug aseguró que “no le temblaría la mano” en caso tenga que marcar a Jefferson Farfán.

“No tendría por qué temblarme la mano”, dijo el volante de Carlos A. Mannucci de Trujillo a Líbero.

“No tengo problemas con nadie, yo creo que dentro de la cancha son 11 contra 11 y se juega como se tiene que jugar, eso no tiene que ver con nada. Más bien me va a tocar hacer mi trabajo, si me toca estar y hacer lo que el profe me pida”, agregó luego el exvolante de Universitario.

Eso sí, por ahora no hay fecha posible de un duelo entre Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci pues dichos equipos no integran el mismo grupo. Jesús Barco recién enfrentará a Jefferson Farfán en la fase 2 del torneo.