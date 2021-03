En los próximos días Jefferson Farfán debe ser presentado como jugador de Alianza Lima en lo que será uno de los regresos más esperados en la historia del fútbol peruano.

El retorno de Jefferson Farfán ha generado mucha expectativa en el hincha blanquiazul que hoy se hace muchas preguntas. En esta nota tratamos de responder a una de ellas.

¿Cúal será el primer clásico que jugaría en la Liga 1?

Revisando el fixture que le corresponde a Alianza Lima, encontramos que el primer clásico que jugaría Jefferson Farfán sería ante Sporting Cristal en la sexta fecha de la fase 1 de la Liga 1. Ello pues al haber remplazado Alianza Lima a Carlos Stein ambos equipos están en el mismo grupo.

¿Hay una fecha tentativa para ese primer clásico desde el regreso de Jefferson Farfán?

Ese duelo sería aproximadamente dentro de un mes. La sexta fecha de la Liga 1 debe jugarse entre el 23 y 26 de abril. La programación dependerá de la Liga 1 y Gol Perú.

¿Y el clásico ante Universitario?

Por ahora ese partido debe esperar pues Universitario de Deportes y Alianza Lima no se verán las caras en la fase 1 al no integrar el mismo grupo y todavía no haber fixture de la fase 2.

