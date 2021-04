En una transmisión en vivo por Instagram, Jefferson Farfán rompió su silencio tras ser aparecer en un video con una persona desconocida “Me ha dado mucha impotencia escuchar tantas cosas negativas. La culpa es sólo mía, asumiré la responsabilidad de la mejor manera”, expresó el futbolista.

El futbolista dio detalles sobre su salida al restaurant “Ayer por la tarde, fui a comer a un restaurant con mi entorno familiar, con mi entorno que paro siempre, mi primo hermano y un amigo que vive conmigo. La verdad no me imaginé que iba a llegar a tanto, obviamente sé del error que cometí, asumo el error que cometí.”, señaló el futbolista en su cuenta de Instagram.

Jefferson pudo recibir distintos mensajes y críticas por el video de ayer “Fue muy duro para mí escuchar todo lo que he escuchado en el trascurso del día porque se han transgiversado las cosas”, comentó.

Posteriormente, explicó cómo se dieron las cosas “Me pidieron una foto, accedí a tomarme la foto y grabarme en un video, el gran problema fue que me pidieron tomarme la foto sin mascarilla y el video también, y la culpa no es de la persona, la culpa es absolutamente es mía, asumo que la culpa es mía, porque yo fui el que accedió”, expresó.

Por otro lado, Farfán agradeció los buenas mensajes y confirmó que tuvo mucha impotencia al escuchar cosas que no eran ciertas “Agradezco tantos mensajes que me han llegado, me da mucha impotencia escuchar tantas cosas negativas, he estado con la conciencia bastante tranquila con lo que he venido haciendo durante todo este tiempo, me he cuidado mucho, he sido de las personas que más ha usado mascarilla, fue un descuido de mi parte que lo tengo que asumir, lo voy a seguir asumiendo, soy responsable únicamente yo, y voy a tener que ser más responsable para lo que venga de aquí en adelante”, sostuvo.

“Quiero pedir disculpas al club, quiero pedir disculpas a mis compañeros, quiero pedir disculpas al cuerpo técnico. Soy hincha aliancista, soy el referente de mi equipo, soy el capitán y por ello tengo que asumir esta responsabilidad y lo asumo de la mejor manera, no volverá a pasar y espero que pronto pueda volver”, finalizó.