Jefferson Farfán: las imágenes de Ivana Yturbe que no le gustarán a la 'Foca' | VIDEO

ENTRA AQUÍ | Mario Irivarren e Ivana Yturbe la pasan de lo lindo en Estados Unidos, la integrante de Esto Es Guerra parece haber dado la vuelta por completo a la página de Jefferson Farfán en su vida. Ahora disfruta junto con sus amigos a miles de kilómetros de la figura de Alianza Lima y el fútbol peruano.

Las imágenes de Ivana Yturbe que no le gustarán a la 'Foca'

Mario Irivarren e Ivana Yturbe son dos de las figuras más mediáticas de EEG, cada vez que publican algo en redes sociales las reacciones no se hacen esperar y en esta ocasión no fue la excepción en Instagram. Disfrutan de calurosos días en Miami junto a Said Palao y Macarena Vélez, otros 'combatientes' del conocido reality de competencias que se transmite por la señal abierta.

Irivarren se animó a compartir un video con Ivana Yturbe con imágenes registradas desde un drone. Como se recuerda la modelo tuvo un sonado romance con Jefferson Farfán, '10' de la selección peruana, pero su historia de amor duró mucho menos de lo pensado.

MÁS NOTICIAS

En Alianza Lima no lo aplicó: el particular entrenamiento que realizó Russo y dio la vuelta al mundo [VIDEO]

Alianza Lima | Divertidos memes siguen dando la hora en las redes sociales [FOTOS]