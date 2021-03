Un día, volvió. Jefferson Farfán es el gran refuerzo de Alianza Lima para la Liga 1 de 2021. La ‘Foquita’, ahora con 36 años, pisará Matute otra vez tras su salida al exterior a mitad de 2004. Los hinchas blanquiazules, que sufrieron muchísimo en la temporada anterior, celebran el retorno del ‘hijo pródigo’, quien nunca escondió su intención de volver a vestir la indumentaria blanquiazul.

TEMPORADA 2001

Era el 28 de julio de 2021, cuando Jaime Duarte hizo debutar a Jefferson Farfán en el fútbol profesional. Era la primera fecha del Clausura, en la que Alianza Lima superó 2-1 a Deportivo Wanka con el atacante de 16 años durante 21 minutos en la cancha. Como un acto premonitorio, su ingreso fue por Waldir Sáenz, máximo artillero en la historia de Alianza Lima.

Farfán no volvió a jugar ningún partido más en el torneo. Aún así, esa presencia le valió para ganar su primer título, en el año del centenario de la institución victoriano. Esa misma temporada fue la gran figura de la selección peruana Sub 17 y Sub 18, que ganó la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Ambato. Su futuro se veía brillante.

TEMPORADA 2002

El 7 de enero de 2002, Alianza Lima empezó su pretemporada en el Club El Bosque con varios delanteros jóvenes que prometían bastante: Wilmer Aguirre, Mauricio Montes, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Ese verano, aún formaban parte del plantel Sub 20, que ganó el campeonato en una recordada final ante Sporting Cristal.

Jefferson Farfán celebrando su primer gol como futbolista profesional, ante Melgar en 2002. (Foto: Archivo GEC)

En abril, la ‘Foquita’ junto a tres futbolistas más viajaron hasta Amsterdam para pasar unas pruebas en el Ajax. Su debut en el Apertura 2002, que era su segundo partido como profesional, sucedió en la décima fecha. Ingresó a los 79 minutos por Roberto Holsen en una victoria por 3-2 ante Sport Boys, el 28 de abril. Rápidamente se ganó un lugar en el once titular de Franco Navarro y ya era fijo en las finales del torneo, que perdieron ante la ‘U’.

Su primer tanto llegó recién el 12 de octubre de 2002. Fue en un triunfo ante Melgar por 2-0 en Arequipa. Farfán abrió la cuenta a los 44 minutos. Hasta ese momento, se cuestionaba mucho su falta de gol. El segundo tanto fue diez días después, en el Centenario de Montevideo. La ‘Foquita’ abrió la cuenta ante Nacional de Uruguay, pero no evitó que el ‘Bolso’ los supere por 3-1.

El tercero y último en 2002 sucedió en la última jornada del Clausura, con una igualdad a dos goles ante Alianza Atlético en Sullana. Alianza Lima no pudo ser campeón del Apertura o Clausura, pero logró su pase a la Libertadores. Ese año sumó 24 presencias en el Descentralizado y tres por Sudamericana, con tres anotaciones. Acabó como titular indiscutible y ya estaba en el corazón de los fanáticos. Con 18 años, ya era una realidad.

TEMPORADA 2003

Con 18 años, Jefferson Farfán se consolidó en la temporada 2003. Es más, marcó el primer tanto de Alianza Lima en el Apertura, nada más y nada menos que ante Universitario. Tan solo necesitó 15 minutos para superar el arco de Pablo Pérez. Los victorianos ganaron el clásico por 1-0. La siguiente fecha, abrió la cuenta en la golada por 30 ante Unión Huaral. Y en la que siguió, también celebró, esta vez contra Sport Boys. Un mes antes, debutó en la selección peruana adulta.

Jefferson Farfán anotó su primer doblete, en 2003, a Joel Pinto. (Foto: Archivo GEC)

El 22 de octubre, Jefferson Farfán marcó su primer doblete como futbolista profesional. La víctima fue Deportivo Wanka, mismo rival de su debut en 2001, para una victoria por 2-1 en Matute. La ‘Foquita’ lo hizo a los 13 y 27 minutos. Solo ese mes, anotó seis goles, consolidándose como figura en el equipo ya dirigido por Gustavo Costas.

La abrupta suspensión del torneo en noviembre a falta de cinco fechas, por la huelga de futbolistas, cortó la racha del delantero. La final del torneo se jugó el 31 de enero de 2004, ante Sporting Cristal. Allí, se consolidó al anotar el gol del título para Alianza Lima. Un triunfo por 2-1 bastó para dar la vuelta olímpica. Ese 2003, Jefferson Farfán acumuló 33 partidos con 13 goles en el torneo local, más seis de Libertadores y dos en Sudamericana.

TEMPORADA 2004

Ya con el rumor de una pronta salida al exterior, Jefferson Farfán vivió su mejor etapa en Alianza Lima en los seis meses que jugó durante el 2004. Otra vez, le bastó la primera fecha para anotar su primer gol en el Descentralizado. Lo hizo a los 63 minutos ante Atlético Universidad en Matute. A sus 19 años, el PSV de Holanda era el más interesado en sus servicios.

Su consolidación se dio en la Libertadores. Le anotó un doblete a Cobreloa, uno más en Calama y un gol ante LDU, ayudando a que Alianza Lima logre tres triunfos seguidos, todos solo con sus anotaciones. PSV logra ficharlo, con un contrato que empezaba después de su participación de la Copa América, programada en julio.

El 16 de mayo marcó su único triplete en el fútbol peruano, ante Coronel Bolognesi en tan solo 22 minutos (66′, 83′ y 88′, dos de penal, acción en la que ya era el responsable). Su último gol como futbolista de Alianza Lima fue el 13 de junio, con un doblete, también de de penal, ante Unión Huaral. La despedida de Jefferson Farfán debía ser el sábado 19 de junio ante el fusionado Atlético Grau - Estudiantes de Medicina en Matute, pero una tarjeta amarilla ante Deportivo Wanka tres días antes aceleró su despedida.

En total, Jefferson Farfán jugó 19 partidos en el Descentralizado 2004, con 14 goles. Esta fue su mejor producción en el torneo local. Además, celebró cuatro tantos en cinco presencias en la Libertadores. A fines de julio, fue presentado como nuevo refuerzo del PSV holandés, empezando su aventura de 17 años en el exterior. En marzo de 2021, pegó la vuelta al equipo de sus amores. De él depende repetir estas grandes actuaciones.

Año Torneo local: PJ / GOL Libertadores: PJ / GOL Sudamericana: PJ / GOL Rivales que le anotó 2001 1 / 0 0 / 0 - - 2002 24 / 2 0 / 0 3 / 1 Melgar, Alianza Atlético, Nacional (URU) 2003 33 / 13 6 / 0 2 / 0 Universitario (x2), Unión Huaral (x2), Sport Boys, Sporting Cristal (x3), Bolognesi, Alianza Atlético, FBC Melgar, Wanka (x2) 2004 19 / 14 5 / 4 - Atlético Universidad, U. César Vallejo (x2), Melgar, Wanka, U. San Martín (x2), Universitario, Bolognesi (x3), Alianza Atlético, Unión Huaral, Cobreloa (CHI) (x3), LDU (ECU)