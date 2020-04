Jefferson Farfán es figura reconocida de Alianza Lima y ve imposible su llegada a Universitario de Deportes, el clásico rival del equipo de sus amores. Así lo dejó en claro este miércoles en conversación con Luis Advíncula. Los jugadores de la selección peruana tomaron la cuenta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en Instagram y protagonizaron una divertida transmisión en vivo.

En la comunicación, el lateral del Rayo Vallecano intentó incomodar al exjugador victoriano consultándole si es posible que se vista de crema alguna vez, pero la ‘Foquita’ fue tajante y negó representar al 'compadre’ si finaliza su carrera en el fútbol peruano.

“En la actualidad, cuando regrese al Perú, no hay forma. En algún momento me reuní con Alfredo Gonzáles pero ahí quedó el tema, nada más. Ahora, en estos momentos, ni loco. Imposible. Olvídate”, respondió el atacante al ser interrogado por Advíncula.

A su vez, Farfán aprovechó en hacerle la misma pregunta al exdefensor de Sporting Cristal, quien no descartó jugar en Universitario de Deportes

“Yo soy mercenario. Mi entrenador nos dice que el futbolista debe ser un mercenario. Yo no lo sé, salí de Cristal, campeoné, me gustaría volver, pero quizá en Cristal haya un lateral con proyección y no lo quieren tapar y quizá no me quieran”, sentenció Advíncula.

¿Jefferson Farfán jugaría en Universitario de Deportes? | Video: FPF