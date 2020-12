Jefferson Farfán, uno de los ídolos de Alianza Lima, ha confesado su amargura por el descenso del equipo de sus amores a la Segunda División. El delantero intenta quitarle dramatismo a la situación y pide a los responsables enfocarse en asegurar el pronto regreso a la Liga 1.

“Si hablo como hincha, me da mucha rabia. Son cosas que pasan, le sucedió a equipos grandes, el hincha tiene que apoyar en las buenas y en las malas. Ahora, Alianza tiene que hacer de todo para volver rápido a primera”, aseguró el futbolista en el programa ‘Más vale tarde’ de Latina.

La ‘Foquita’ que partió en el 2004 rumbo al PSV Eindhoven reiteró su deseo de jugar por Alianza Lima. “Antes de irme a Europa tuve dos grandes campañas ahí, salimos campeones. Obviamente hay un feeling especial con la gente de Alianza. Por eso siempre digo que el sueño de volver Alianza sea lo más cercano posible, porque es lo que quiero”, indicó.

Jefferson Farfán reveló que su sueño no solo sería despedirse con la casaquilla blanquiazul. “Es un hecho que me quiero retirar en Alianza. Mi compadre (Paolo Guerrero) también. Es algo que me encantaría, imaginar despedirnos saliendo campeones con Alianza sería un final de carrera soñado”, dijo.

Destino Sudamérica

El goleador también reconoció que el futuro para su carrera estaría en esta parte del continente. “Quiero jugar aquí en Sudamérica, obviamente ya no quiero alejarme de mi familia y mi madre. Ya estuve 16 años fuera y ahora disfruto mucho a mi familia y mis hijos, de las fechas especiales que antes eran complicadas por algunas concentraciones, los viajes que tenía que hacer”, señaló contó en el programa de Latina.

La rehabilitación de una lesión crónica parece atravesar la última etapa . “Estoy recuperándome de la lesión que tuve, una complicada. Ahora me tuve que hacer una limpieza en la rodilla. Gracias a Dios estoy cada vez mejor, entrenando todos los días en casa, preparándome para lo que se viene”, señaló el delantero de la selección peruana.