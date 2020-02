No quiere. Universitario cambió nuevamente de administración, pues Gremco designó a Carlos Moreno como el nuevo administrador del club y destituyó de su cargo a Raúl Leguía y compañía, por ello, la estadía de Jean Ferrari en Ate se acabará en los próximos días.

Sin embargo, el exadministrador del club, Leguía señaló que iba a tener conversaciones con Gremco para que Ferrari se mantenga en el equipo debido al buen trabajo realizado en la gerencia deportiva, pero Ferrari mostró su total rechazo.

“Es un gran gesto pero ya la AT es otra y con esa gente no trabajo ni así me ofrezcan lingotes de oro”, señaló Ferrari a Pulso Sport Network. Asimismo, el aún directivo crema indicó que no existen documentos formales todavía y que él viajó con el primer equipo al norte del país.

Universitario juega este sábado en Olmos frente a Carlos Stein por la fecha 3 del Torneo Apertura en la Liga 1. EL equipo de Gregorio Pérez quiere mantener la racha de victorias consecutivas en el torneo local, pese a la eliminación en la Copa Libertadores.

