América de Cali es uno de los clubes más poderosos de la Primera División de Colombia y allí militó Jean Ferrari, quien reveló una anécdota sobre su paso por dicha liga. Hasta los principios del 2000, algunos de los más peligrosos grupos de narcotráfico tenían influencia en el fútbol colombiano y el exdirigente crema hizo una revelación en relación a ello.

En entrevista con el diario Trome, Jean Ferrari fue consultado sobre la ‘presión de los narcos’ y contó: “Recuerdo que nos tocaba el Junior en Barranquilla y solo un triunfo nos clasificaba a la liguilla final. En el vestuario, le alcanzaron el celular a Jairo ‘Tigre’ Castillo y le avisaron: ‘Te llama el jefe’. Contestó muy serio, el camarín mudo y cuando colgó nos dio el mensaje: ‘Dice que hay que ganar sí o sí’”, afirmó. Además, reveló que la ‘libró’, pues ganaron 2 a 1 con gol y pase de Jairo.

Además, Jean Ferrari reveló que en el 2006 recibió un llamado de Gerardo Pelusso para ir a Alianza Lima: “En el 2006 me reuní con el profesor Gerardo Pelusso. Fui a su departamento en Miraflores, dejé mi auto en la entrada del edificio y cuando bajé me habían robado los espejos", contó. Ferrari señaló que no firmó con los blanquiazules pues “era ir contra mi esencia y mi naturaleza”.

Finalmente, Jean Ferrari fue consultado sobre cómo se podía salvar Universitario de Deportes respecto a sus problemas económicos: “Hay que sincerar el problema y pagar realmente lo que se debe y nada más. Si se sigue en esa ruta, se hundirá la institución”, señaló.

