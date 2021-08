Jean Ferrari jugó por América de Cali en el 2003, el actual administrador de Universitario de Deportes, pasó por un momento inolvidable fuera de las canchas que le pudo costar la vida.

Cuando el peruano llegó a Colombia, se hizo amigo de Jairo Castillo, la figura del equipo. El delantero, era el ídolo de la hinchada y también le gustaba salir por las noches a pasarla bien.

En varias oportunidades invitaba a Jean a salir, sin embargo, el peruano siempre le ponía una excusa para quedarse en casa, ya que Cali era una ciudad peligrosa y había toque de queda.

Hasta que un día, el campeonato paró por una semana y el técnico dio cuatro días libres al plantel. Castillo se acercó donde Ferrari y le dijo: “Mi hermano aliste sus cosas, esta vez no me puede decir que no. Lo voy a llevar a un sitio espectacular donde lo vamos a pasar de maravilla”, Jean no pudo poner excusas y aceptó la invitación.

La habían pasado bien durante el día, sin embargo, cayó la noche, fueron a un lugar exclusivo y de moda para tomar algo y bailar salsa. A Ferrari no le gustaba tomar, sin embargo aceptó.

Su amigo se fue a bailar con una chica y se quedó solo, se acercó un conocido del delantero colombiano y le dijo: “Peruano, no bailas, no tomas, cuál es tu diversión”, le comenzó a gritar. Ferrari no hacía caso, pero finalmente, Jean reaccionó, se paró, le quitó el gorro al hombre, le levantó la mano y le dijo “¡Que te has creído, huevón, que soy gil? Yo nací en el Callao y no soy ningún sanazo para que me agarres de punto. ¡Ya párala, pues!”.

El hombre al sentir el impacto, sacó una pistola y le dijo lo siguiente: “No sabes quien soy yo, lo que has hecho te costará la vida, hijo de p…, te j… a mí nadie me levanta una mano, eso aquí es muerte segura. Ahora te me arrodillas y te reviento los sesos”.

Ferrari no supo que hacer, pero apareció su amigo para salvarle la vida. “Parcero, qué pasa, ese chico es mi hermano no me lo toque. Lo está jodiendo toda la noche y el muchacho se cansó y por eso reaccionó así . Él es una persona sana y no entiende sus bromas”

A lo que el ‘capo’ respondió: “Sólo porque eres amigo de Jairo te dejo vivo... si no, te meto dos balazos y asunto arreglado”, Ferrari se levantó y salió corriendo del local.

LO MÁS LEÍDO