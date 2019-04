Javier Arce: "Tengo la capacidad para estar en una selección"

El técnico de Binacional, Javier Arce, habló sobre su trayectoria como entrenador y aseguró que está capacitado para dirigir a una selección nacional.

"Fui preparador físico de tres selecciones mayores y también estuve en menores. Son retos profesionales que uno siempre espera porque considero que sí tengo capacidad para estar en una selección. Cuento con la experiencia suficiente y sería un logro, pero esto se lo dejamos para las personas que se encargan de elegir al entrenador adecuado", dijo Javier Arce en Ovación.

Sobre la Sub-17

Javier Arce tuvo palabras también para la selección peruana Sub-17, que empató frente a Ecuador y está obligado a ganarle a Uruguay en la última fecha del Hexagonal Final.

"No sé si sea los mejores estén en la selección, no estoy al tanto de la Sub-17, pero siempre se habla de manejos medios oscuros, de tratos económicos para favorecer a algunos chicos. No estoy muy al tanto de esas categorías, pero el partido de ayer, Ecuador fue mucho más en el primer tiempo. En la segunda parte se equiparó más el encuentro. Yo veía las caras de los chicos y me di cuenta que tienen muchas ganas, pero el fútbol es de resultados", expresó.