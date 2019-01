'Japo' Rodriguez: "Espero que llegue una propuesta formal de Universitario"

Quiere venir. Universitario de Deportes se alista para su presentación oficial del plantel 2019 en la 'Noche Crema' del próximo sábado 2 de febrero en el estadio Monumental. Luego de sus dos derrotas en Chile ante la U. de Chile y U. de Concepción, Nicolás Córdova todavía no quiere cerrar el tema de los fichajes.

Por ello, en las últimas horas sonó el nombre de Jorge 'Japo' Rodriguez e incluso hasta el de Luis Aguiar, excampeón con Alianza Lima en el 2017. Sin embargo, el que tendría más posibilidades de vestirse de crema en esta nueva temporada es el mediocampista, Rodriguez.

"Sé que está sonando mi nombre en Perú, algunos hinchas me han escrito por redes sociales, pero hasta ahora no me ha llegado una propuesta formal por parte del club. Ojalá se pueda dar, para viajar de una vez. Estoy a la espera", declaró el propio jugador a Depor.

Asimismo, el 'Japo' confiesa que le gustaría jugar en el fútbol peruano y mejor aun en un club grande como Universitario."Me ilusiona mucho y sé que en la U hay varios colegas uruguayos", agregó el exjugador de Palestino. Cabe recordar que Rodriguez no tuvo un buena temporada el año anterior en Chile con la camiseta de Palestino, pues desde el país sureño aseguran que todo se debió a una lesión.

La actualidad del jugador es que se encuentra libre y la directiva crema iniciaría las conversaciones con el jugador para que llegue a Lima, todo debido a un pedido especial de Nicolás Córdova para la temporada 2019.

