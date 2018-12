Fue vital durante la temporada para Alianza, pero no seguiría en el 2019

No va más. El delantero Janio Posito no seguirá en Alianza Lima para la temporada 2019 al mando del técnico argentino Miguel Ángel Russo. Pues el ex atacante 'blanquiazul' llegó a pedido de Pablo Bengoechea y su repentina salida de Matute, también lo aleja de La Victoria.

Pues hasta el momento, la directiva de Alianza Lima ha hecho diversas contrataciones y solo ha renovado su vínculo con el portero Leao Butrón y el delantero uruguayo Mauricio Affonso. Sin embargo, el nombre del goleador que fue vital en la semifinal jugada en Arequipa ante Melgar.

Pósito solo anotó 9 goles en 27 partidos que tuvo bajo las indicaciones de Bengoechea vistiendo la 'blanquiazul' y a pesar de estar presente en los momentos más difíciles, no será considerado en la siguiiente temporada.

En las últimas horas, trascendió que el delantero podría llegar al Piratas FC, equipo que ascendió a la Primera División el último mes.

TAMBIÉN LEE