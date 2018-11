Promesa de la selección peruana revela que 'Orejas' Flores lo quiere en la 'U'

El futbolista de la Universidad San Martín Jairo Concha ha revelado que el seleccionado peruano Edison 'Orejas' Flores quiere que juegue en Universitario de Deportes.

Así lo dio a conocer el futbolista, quien tiene contrato con su club hasta el 2019: "El 'Orejas' Flores quiere que juegue en la 'U', pero yo ahora estoy enfocado en la San Martín. Queda poco para que termine el año y si quedo en la lista del Sudamericano puedo hablar de mi futuro, si puedo jugar en otro club. Sin embargo, la primera opción la tiene la San Martín", sostuvo en entrevista con GolPerú.

Jairo Concha aseguró además que está pasando una buena temporada: "En lo personal por ahora está siendo un buen año, pero en lo colectivo si es que no clasificamos a un torneo internacional no será un bueno año, porque no nos vamos a conformar con tan solo salvar la categoría, sino que siempre iremos por más".