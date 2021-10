Al borde del llanto y con una furia que lo consumía por dentro, así terminó Jack Durán cuando Julio César Uribe decidió sacarlo del campo a los 17′ de haber ingresado en la derrota (2-1) que Alianza Universidad sufrió a manos de Ayacucho FC, caída que a la postre sentenció al descenso al cuadro huanuqueño.

Se jugaba el minuto 52 cuando el ‘Diamante’ ordenó el ingreso de Jack Durán. Sin embargo, rápidamente recibió una tarjeta amarilla que lo condicionó. Uribe no quiso correr riesgo y determinó sustituirlo a los 69′.

Como era de esperarse, el delantero tomó muy mal la decisión de su entrenador y se retiró del campo masticando su bronca. Cuando pasó al lado de Julio César Uribe, lo miró con furia, pero como el DT no le dio la cara, Durán pateó una silla y se retiró diciéndole algo (ya se imaginan qué) al ‘Diamante’. Sentado en el banco de suplentes, Durán siguió expresando su molestia por haber sido cambiado hasta el punto de estar al borde del llanto.

Jack Durán terminó llorando tras perder la categoría con Alianza Universidad. (Foto: Liga 1)

La explicación del ‘Diamante’

Consultado sobre lo sucedido con su pupilo y por qué decidió cambiarlo, Julio César Uribe expresó: “Él tuvo una reacción y el árbitro le perdonó una expulsión, uno como entrenador tiene que reaccionar al cuidar que no lo vayan a expulsar, pero desafortunadamente le tocó salir, no hubo ninguna mala intención. Solo debo cuidar que por alguna mala actuación emocional me vaya a quedar con un hombre menos”.

