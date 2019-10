Instagram | Esposa de Christian Cueva explicó por qué su familia no celebra Halloween [FOTO]

La esposa de Christian Cueva, Pamela López, explicó en sus redes sociales la razón por la que ella ni sus hijos celebrarán Halloween este 31 de octubre.

Pamela López señaló en su cuenta de Instagram que el 'Día de las Brujas' va en contra de sus creencias religiosas, por la que su familia no festeja Halloween.

"No celebramos ni participamos del día pagano Halloween. Mi casa y yo serviremos a Jehová... Halloween no pasa por mi casa", dijo.

"Respeto opiniones contrarias! Pero en mi hogar NO CELEBRAMOS halloween. Los cristianos no debemos celebrar Halloween y no darle pie al consumismo de objetos y artículos que van en contradicción con nuestra formación cristiana. Es posible que el niño desconozca el origen de ésta fiesta pagana y celebre pidiendo dulces de manera inocente e ingenua pero TÚ si TÚ cómo padre o madre INFÓRMATE! Sé responsable y toma la mejor decisión para quien recibe tu ejemplo y lo mejor de ti. Bendiciones", añadió.