En las últimas horas, un video de Ramón Quiroga se hizo viral en la redes sociales, en donde insulta a Sporting Cristal y apoya a Alianza Lima en las semifinales de la Liga 1 Movistar.

Este hecho no pasó desapercibido por los hinchas de Sporting Cristal, quienes rápidamente mostraron su rechazo ante el video protagonizado por Ramón Quiroga.

Luego de que el video se haga viral, Ramón Quiroga pidió disculpas a los hinchas de Sporting Cristal. “Cómo les va amigos, mi nombre es Ramón Quiroga yo he jugado mucho tiempo en Sporting Cristal lamento y pido mil disculpas por el video que está trascendiendo a nivel nacional, lo lamento muchísimo”, dijo.

Además, Ramón Quiroga explicó la razón por la que hizo el video. “El día domingo me encontré con un hincha de Alianza Lima y me dijo vamos a hacerle una broma a un amigo que está en Estados Unidos, lo hicimos, no pensé que iba a ser así que iba a tener esa trascendencia”.

El polémico video de Quiroga

Mira algunos de los comentarios de los hinchas de Sporting Cristal en Twitter

Esto no puede pasar desapercibido en absoluto para los nuevos dueños de Sporting Cristal. Nunca más deberían dejarlo ingresar al club, ahora dice que se trata de una "broma" cuando hace varios años que por resentido despotrica contra el club. No tiene twitter, pero sí instagram. https://t.co/VQfAUqMmvu — Ernesto Miguel (@Ernesto__Moreno) November 26, 2019 Las explicaciones del video son: “le hicieron hacer una broma” y como no tiene criterio accedió jajajajaa sí claro. Borrón y cuenta nueva entonces. https://t.co/EqoC0v7cmh — Piero (@pierorh) November 26, 2019 Nosotros hemos defendido siempre a Cristal en todos lados, para ser honesto dudo mucho sobre la honestidad en las disculpas de Quiroga.

Igual en el fútbol como en la vida, todo da vueltas.

Abrazos celestes. — José Mendoza (@jose0784) November 26, 2019 Muy penoso de tu parte Quiroga haberte expresado así de mi querido @ClubSCristal . Lo disculpo pero ya fuiste para mí , ingrato. — Roberto L. Astete 🇵🇪🇨🇴 (@sanborjino) November 26, 2019

