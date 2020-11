Luego que Alianza Lima descienda a segunda división, ha trascendido que el club presentará dos reclamos ante la Liga 1 por regularidades cometidas por Sport Huancayo y Carlos Stein, lo cual le permitiría al club blanquiazul aferrarse a la primera división del fútbol peruano.

Ante esto, la barra oficial de Alianza, Comando Sur dejó un claro mensaje en su cuenta de Facebook directo al Fondo Blanquiazul: “FONDO BLANQUIAZUL, NO ENSUCIEN MÁS EL NOMBRE DE NUESTRA INSTITUCIÓN. NOSOTROS NO NECESITAMOS DE FAVORES O DE FALLOS PARA TAPAR SU NEFASTA GESTIÓN TODO ESTE AÑO. VAMOS A VOLVER COMO TIENE QUE SER, COMO UN GRANDE. NO QUEREMOS JUGADAS BAJO LA MESA, NI ARTIMAÑAS DE C... PARA NO DESCENDER”, posteó la cuenta de Comando Sur en la mencionada red social.

