Hija del 'Nene' Cubillas: "No me afecta lo que digan de mi padre"

No aguantó más. Ante los constantes mensajes ofensivos por redes sociales, Johana Cubillas decidió salir al frente y aclarar su posición con respecto al reciente audio comprometedor en donde su padre, Teófilo Cubillas sostiene una conversación con el cuestionado juez, César Hinostroza.

"Ustedes creen que a mí me afecta en algo que me mencionen en sus tweets contra mi papá? No entiendo qué pretenden. Mi papá ya está bien grande para saber lo que hace. Déjense de estup#%#$ y traten de mejorar como sociedad, yo no voy a pelearme, ni responder por problemas ajenos", escribió la hija de Teófilo Cubillas en Twitter.

En otro momento, la hija del 'Nene' recalcó que no tiene vínculo con el exfutbolista y que todo lo que ha conseguido ha sido por mérito propio.

"Al día de hoy, todo lo que yo tengo es porque me saco la mi$#$% en mis tres empresas trabajando porque estudié y siempre fui muy buena alumna y todo lo que conseguí en la vida fue gracias a mí. Mi papá nunca en la vida habló con nadie para que me da trabajo, ni nada", manifestó Johana Cubillas en su cuenta de Instagram.

