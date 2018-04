Hansell Riojas explicó el por qué de su salida de Belgrano

Hansell Riojas no logró afianzarse en Argentina. El defensa central, que hace unos días fichó por Alianza Lima, explicó las razones por las que decidió desvincularse de Belgrano de Córdoba y seguir su carrera en el conjunto aliancista.

No fue por bajo rendimiento

Según Hansell Riojas su salida del conjunto cordobés no se debió a un tema de rendimiento en el campo de juego. "No fue un tema de rendimiento, en realidad la dirigencia de Belgrano tuvo intención de retenerme, extender el contrato un año más y por un tema personal no tomé esa decisión y pensé en venir a acá a empezar de nuevo", señaló el zaguero a RPP.

Hansell Riojas, quien se quedó en Lima entrenando, señaló que la salida del técnico Sebastián Méndez, le jugó en contra. "Siempre me entrené bien, de la mejor manera y siempre estuve disponible para jugar, por ahí que el cambio de técnico no favoreció, pero apenas llegué, los compañeros me recibieron bien y me ayudaron a ser mejor profesional", aseguró.

Según Hansell Riojas el nivel del fútbol argentino no permite concesiones. "De hecho que el ritmo de allá es muy fuerte e intenso y si no estas a la par de ellos por ahí que no tienes oportunidades", indicó.

Hansell Riojas podría ser tomado en cuenta por Pablo Bengoechea para el duelo ante Sporting Cristal, que se jugará el sábado a las 8:00 p.m. en el estadio Nacional. "Por ahí vi más los partidos de Cristal, los partidos de Copa y por algo está en la punta, hay que tener precaución con eso, y tratar de hacer un partido inteligente, ya después vamos a pensar en el clásico", sentenció.

